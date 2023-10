Le rapport du 5e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 5) sera remis le 31 octobre aux autorités officielles, a-t-elle précisé, lors de la cérémonie de passation de service avec son successeur, Doudou Ka.

Le RGPH-5 a eu lieu du 15 mai au 15 juin derniers sous la houlette de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Il a mobilisé plus de 32 500 jeunes agents recenseurs et a été entièrement effectué en digital, permettant ainsi d’avoir les données en temps réel.

Le RGPH est l’ensemble des opérations consistant à recueillir, à grouper, à évaluer, à analyser, à publier et à diffuser des données démographiques, économiques et sociales se rapportant, à un moment donné, à tous les habitants d’un pays.

C’est la seule opération de collecte de données pouvant fournir sur la population et les conditions de vie et d’habitation, des informations fiables, exhaustives, actualisées et désagrégées jusqu’au niveau le plus fin, selon l’âge, le sexe, le milieu de résidence et par entité administrative.

Le dernier recensement (le quatrième) date de 2013, ainsi, pour se conformer à la périodicité décennale requise pour l’organisation d’un recensement, le Sénégal a organisé cette année le RGPH.