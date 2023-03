Plus de 15.000 personnes, femmes et jeunes, ont profité de l’IREM pour accroître leur productivité grâce au choix tenu des variétés rizicoles qui leur ont été proposées. Ceci grâce aux semences de qualité mises à leur disposition par l’ONG MEDA (Mennonite Economic Development Associates) et ses partenaires comme l’ISRA (L’Institut sénégalaise de recherche agricole).

La Fondation Mastercard a également apporté son soutien financier à ce projet. Si l’ONG MEDA est le porteur de l’IREM avec son apport technique et une participation financière de 500 mille dollars, la Fondation Mastercard en est le bras financier avec un portefeuille financier de 3 millions de dollars. Elle intervient dans toute la zone de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest et a pour objectif de créer plus de 30 mille emplois d’ici 2030. Très satisfait du projet IREM, Mme Marietou SECK, responsable du programme agriculture, à la fondation Mastercard, soutient que l’IREM « a permis d’apporter une aide d’urgence constituer d’intrant agricole, et ce projet aussi a aussi permis de support à la résilience des petites et moyennes entreprises pendant la période de la pandémie du Covid 19, notamment l’accès au marché. Les producteurs des zones cibles ont également eu des prêts financiers pour leurs campagnes agricoles »

L’ONG MEDA est au Sénégal depuis 2019. Son objectif est de créer plus 500 mille emplois dans le monde d’ici l’Horizon 2030.

Selon Pierre Diégané KADET, le projet IREM « a appuyé 16 périmètres maraîchers, ayant permis aux acteurs d’opérer dans un contexte de l’imitation économique et de mobilité ». Ceci grâce aux solutions digitales la plateforme Mlouma de Aboubacar Sidy SONKO ayant mis à la disposition des bénéficiaires des e-Market pour l’écoulement des produits.