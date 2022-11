« Il s’agit d’une usine modèle dont les standards dépassent ceux à l’échelle internationale et reste la seule usine sans aucun rejet liquide et la moins énergivore, avec une consommation de -20% d’électricité, -60% d’eau et -15% de vapeur », a souligné Mustapha Hassini, Directeur technique Lessieur Cristal lors de la conférence de presse.

Dédiée à la fabrication de produits d’hygiène corporelle à la marque « La main », cette nouvelle unité industrielle de savonnerie va permettre à Oleosen, qui dispose déjà d’une usine de raffinage et de conditionnement d’huiles de tables à Dakar, de diversifier sa production.

« OLeosen apporte une réelle valeur ajoutée à l’économie du pays, et contribue au rayonnement de nos actionnaires de références en Afrique », a indiqué Désiré Ouedraogo, Directeur Général et actionnaire de l’entreprise.

Selon Brahim Laroui Directeur Général de Lesieur Cristal, « le développement de Lesieur Cristal à l’international constitue un des piliers de notre redéploiement stratégique. Au-delà de la production d’huiles qui est notre cœur de métier, nous souhaitons nous développer sur nos autres savoir-faire historiques ». « C’est un développement naturel et indiscutable pour Lesieur Cristal, grâce notamment à l’excellence des relations, notamment économique entre le Maroc et le Sénégal », a-t-il insisté, affirmant que l’entreprise mise, pour les trois prochaines années, sur le développement ouest-africain et nord-africain.

Stéphane Yrlès, Secrétaire Général d’Avril, quant à lui, a noté que « ce déploiement d’envergure réalisé au Sénégal est un exemple de coopération réussie. C’est une nouvelle concrétisation de nos ambitions communes en Afrique. Fort du succès sur son marché national, Oleosen va poursuivre son rôle de porte d’entrée de la région UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest Africaine), offrant ainsi à Lesieur Crista, un véritable tremplin de croissance vers de nouveaux pays, en ligne avec notre souhait de renforcer notre démarche commune de création de souveraineté alimentaire en Afrique ».

Au-delà de ce que propose Oleosen, la nouvelle implantation qui s’étend sur 25 000 m2 a permis la création de 115 emplois au profit des populations de la région de Dakar mais aussi, le recrutement d’une centaine de personnes supplémentaires est prévu à terme pour répondre aux différents besoins du site.

« Nous avons d’autre part un atout essentiel, celui de pouvoir compter sur une équipe talentueuse de femmes et d’hommes qui pourra élaborer localement des offres commerciales cohérentes avec les attentes de ces nouveaux marchés », a précisé Désiré Ouedraogo, Directeur Général et actionnaire d’oleosen.

Née de la volonté d’entrepreneurs sénégalais de produire localement une huile de table de qualité supérieure pour les ménages, OLEOSEN fabrique et commercialise des huiles végétales (soja, palme et arachide) sous sa marque Jaara et sous licence d’exploitation de la marque Lesieur.

Par Tamaltan Ines Sikngagne