L’indice Général d’Activité (IGA), a enregistré un changement brusque : 1,5% en glissement naturel après une expansion notable de 8,7% le mois de mai.

Cette sous performance, principalement observée dans différents secteurs pourrait être causée par les tensions socio-politiques. En effet, le secteur primaire ainsi que les recettes générées par les taxes sur les biens et services ont enregistré des baisses marquées, chutant respectivement de 11% comparativement à une croissance de 8% et 12,6% le mois précédent. Une baisse de performance est aussi notée pour les secteurs secondaire et tertiaire pour se fixer à -0,4% et 1,2% sur la même période, en contraste avec la progression de 11,3% et 6,3% observée le mois précédent.

Pour les activités de pêche et d’élevage, une diminution est relevée dans le secteur primaire soit -18% et -8% respectivement. Le ralentissement des activités liées à la fabrication de produits agro-alimentaires (-6,6%) peut expliquer la baisse du secteur secondaire.

En ce qui concerne le secteur tertiaire, on peut noter l’orientation défavorable du commerce(-1,2%), la sous-performance du sous-secteur de l’hôtellerie et de la restauration(-27,7%), ainsi qu’aux replis observés dans les domaines de l’information et de la communication(-2,5%), ainsi que des activités artistiques et culturelles(-14,5%).

Matar LY