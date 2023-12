Cette mesure intervient après une réunion du gouverneur tenue le 20 décembre avec la directrice générale de la Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs (SEMIG), Fatoumata Niang Ba, selon le communiqué.

Cette mesure aura trois avantages, dont le premier sera de « faire jouer au marché d’intérêt national son véritable rôle de marché d’éclatement », a écrit Al Hassan Sall.

L’obligation pour les gros porteurs de décharger les fruits et légumes au marché d’intérêt national va « contribuer au décongestionnement des artères de Dakar et permettre au laboratoire national d’analyse et de contrôle de procéder au contrôle sanitaire de ces produits de grande consommation », a-t-il ajouté.

Réduire les stationnements anarchiques à Dakar

Pour la directrice du SEMIG, ces mesures vont contribuer à réduire les stationnements anarchiques à Dakar. » Elle a invité les acteurs à conjuguer leurs efforts pour optimiser la rentabilité du marché d’intérêt national

Des représentants des commerçants, des transporteurs et des horticulteurs ont pris part à cette réunion, a précisé le gouverneur. La mise en service de la gare des gros porteurs offre aux véhicules transportant des fruits et légumes un site de stationnement « adéquat »

Un arrêté de la gouvernance de Dakar précisera les « modalités d’application » de cette mesure prise lors de sa réunion avec la directrice générale de la SEMIG, les commerçants, les transporteurs et les horticulteurs.