Selon le Chef de l’Etat, «la matérialisation de la Vision Sénégal 2050, révèle l’urgence d’accélérer l’aménagement du territoire, le développement de nos terroirs ainsi que la modernisation de nos communes et villes à partir des Pôles. Ce, dans le cadre de la politique d’urbanisme, d’architecture, d’habitat et de la promotion du logement.»

A cet effet , le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana, de veiller à l’actualisation et/ou à la généralisation des plans directeurs d’urbanisme dans toutes les communes et villes du Sénégal.

D’ailleurs ce dernier avait dit avoir pris conscience de l’importance qu’accorde le Président de la République à ce secteur en fixant les cinq (5) priorités les plus fondamentales de son action gouvernementale.

«Le chef de l’Etat a parlé d’un développement endogène de notre pays. Quand on parle de développement endogène, on comprend tout de suite l’importance de l’aménagement du territoire, le rôle des collectivités locales et un cadre urbain qui permet de stimuler cette action de développement », avait déclaré Fofana à sa prise de fonction.

En tout cas le président Faye a fait savoir que « cet exercice impératif de planification, est fondamental pour maitriser le développement urbain et accélérer dans la cohérence et la rigueur des aménagements la mise en œuvre de la politique d’habitat et de promotion de logements sociaux en particulier.»

Par conséquent, il a instruit son gouvernement de veiller à l’application stricte des règles d’architecture harmonisées dans chaque commune et ville du Sénégal et de travailler avec l’Ordre des architectes pour proposer un nouveau cadre légal et réglementaire de mise en œuvre de la nouvelle politique d’architecture du Sénégal. »

Dans l’optique d’une dynamique de refondation de l’urbanisme le Président de la République veut que le Premier ministre Ousmane Sonko et ses pairs poursuivent les efforts de promotion des constructions aux normes des habitations, bâtiments et édifices.

Pour cela trouve Président Faye, il faut : « l’application rigoureuse des codes de l’urbanisme, de la construction, de l’assainissement et de l’environnement principalement ; la maitrise des aménagements et occupations du littoral ; la mise à contribution du Laboratoire national de référence des Bâtiments et Travaux publics qui assure l’homologation des matériaux et produits utilisés dans le secteur des BTP et garantit la qualité et la conformité des constructions ; l’intégration d’une exigence d’aménagement paysager et d’espaces verts dans les quartiers et les habitations ; la formation professionnelle initiale et continue des acteurs du bâtiment dans des écoles et instituts spécialisés.»

Tout ceci, selon le Chef de l’Etat doit aboutir à l’accélération de la politique de déploiement national des programmes de promotion de logements sociaux. »