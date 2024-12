« Ces Jambaar ci Setal Sunu Réew sont le symbole d’une nation qui aspire à un avenir meilleur, forgé par l’action individuelle et collective. Par leurs efforts constants pour assainir, embellir et protéger l’environnement, ces citoyens ont prouvé qu’un Sénégal propre et durable n’est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible grâce à l’engagement de chacun.», a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Le président a également souligné qu’« il n’y a pas de geste insignifiant lorsqu’on œuvre pour le bien commun. Chaque action contribue à l’objectif commun d’un environnement plus sain et plus respecté.

Par conséquent informe le Chef de l’Etat, cette distinction relève de sa volonté « de célébrer les efforts individuels et collectifs en matière de salubrité et de préservation de l’environnement, tout en encourageant une culture nationale d’engagement communautaire. Selon le communiqué, les lauréats se sont distingués par leurs « initiatives à fort impact », qui ont transformé le quotidien des populations par des actions concrètes.

Alors l’évènement consistait aussi à « mobiliser davantage de Sénégalais pour renforcer cette dynamique de préservation de l’environnement et d’amélioration des conditions de vie. »

Il rappelle que depuis son lancement le 1er juin dernier, l’initiative Setal Sunu Réew a permis de rassembler des milliers de citoyens engagés dans des actions d’assainissement des espaces publics et de salubrité urbaine.