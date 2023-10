Il a fait cette déclaration jeudi, lors d’une rencontre avec les acteurs locaux de la pêche, dans le cadre de la tournée économique de trois jours (19-21 octobre) qu’il effectue dans les régions de Saint-Louis et de Louga.

Au cours de cette visite, le Chef du Gouvernement va rencontrer plusieurs acteurs de secteurs stratégiques de la région qui bénéficie d’un volume d’investissements depuis l’arrivée au pouvoir du Président Macky Sall.

Entre autres infrastructures phares réalisés par l’Etat à Saint Louis, un dossier de presse publié par le Bureau d’Information Gouvernemental (BIG) cite l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye pour un coût de 23,2 milliards FCFA.

Inauguré le 14 juillet 2022 par le Chef de l’Etat, l’aéroport international Ousmane Masseck NDIAYE de Saint-Louis s’étend sur une superficie de 2 170 m².

L’infrastructure comprend une piste de 2 450 mètres de long sur 45 mètres de large. Elle est équipée d’un dispositif d’assistance au sol et de lutte contre les incendies et d’une tour de contrôle aux normes internationales. Aussi, toutes les installations et équipements répondent aux exigences de dernière génération en matière de navigation aérienne et de balisage.

Il y a également le Centre Hospitalier National Alioune Badara CISSE (72 milliards FCFA) en voie de construction. D’un coût de 72 milliards FCFA, l’infrastructure comprend un complexe de bâtiments publics de niveau 4, avec 400 lits, dont 350 pour le grand public et 50 pour l’aile VIP, le tout construit selon les standards internationaux. En plus des services de base, l’hôpital Alioune Badara CISSE offrira également des prestations spécialisées de pointe comme l’oncologie centrée sur les cancers du digestif, la cardiologie et la neurochirurgie. Et avec l’exploitation imminente du gaz et du pétrole, un service des grands brûlés est aussi prévu. La première pierre a été posée le 14 juillet 2022 par le Président Macky Sall.

Projets majeurs d’infrastructures routières

Dans le domaine des infrastructures routières, le BIG note la réalisation de l’Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, pour un montant de plus de 400 milliards FCFA. Le tracé s’étend sur un linéaire de 200 km avec comme point de départ la VDN extension à hauteur du Lac Rose et se termine sur la RN2 à Saint Louis à hauteur du village de Mbambara (Saint-Louis). C’est l’un des projets majeurs d’infrastructures routières inscrits dans les perspectives en matière d’investissements d’ici à 2025.

En plus de toutes ces infrastructures routières et de la construction du pont de Rosso devant relier le Sénégal à la Mauritanie via Saint-Louis, le Chef de l’Etat Macky Sall a fait bénéficier à la région de Saint-Louis d’un important programme d’infrastructures scolaires et sanitaires, d’ouvrages hydrauliques et de pistes rurales réalisé dans le cadre des aménagements connexes des projets routiers.

La région de Saint-Louis, à travers la vallée du fleuve, occupe une place centrale dans la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal (SAS) commandée par le Président de la République suite à la nomination du premier Gouvernement du Premier Ministre Amadou BA en septembre 2022. Ainsi, les nouveaux aménagements prévus dans la vallée du fleuve Sénégal et dans l’Anambé, grâce au financement du compact vont favoriser l’augmentation de la production agricole.