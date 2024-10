« Thiès et Mbour doivent être de grandes villes, des métropoles d’équilibre. C’est bien possible. Il suffit d’élargir leurs superficies pour les rendre à l’image de capitales moyennes. Nous envisageons de faire également de Tivaouane une métropole régionale. A Pout, Cayar, Khombole et Thiadiaye seront érigées en villes secondaires. Le Gouvernement va faire également de Pire Goureye des centres agricoles. C’est-à-dire les faire des centres de transformations de tout ce qu’on produit dans la région de Thiès, les faire des pôles d’éclosions qui permettront ensuite de distribuer les produits transformés partout au Sénégal », a déclaré le premier ministre.

Ousmane Sonko annonce devant ses militants, que l’Etat du Sénégal veut aussi « ériger, à Cayar, Taïba (Ndiaye), Mboro et Sandiara des centres industriels et développer Popenguine, Taïba Niassène et Pointe Sarène en tourisme balnéaire et religieux. A Mékhé, sera construit un centre artisanal d’excellence spécialisé dans la cordonnerie. »

Ici, justifie Monsieur Sonko, « nous avons d’excellents cordonniers, nous devons justes les doter de machines modernes. Et ils nous permettront d’exporter des produits fabriqués ici. »

Enfin, termine le leader de Pastef « nous allons implanter à Khombole, Touba Toul et Pékess des centres commerciaux structurants. C’est ça notre vision. Et nous allons la réaliser. »

Et la réalisation de l’ensemble de ces projets consistera, selon lui « à désengorger Dakar et mieux impulser le développement du pays. »