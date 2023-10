Le magazine a pour objectif de rendre accessible l’investissement en capital en tant que vecteur de croissance et de transformation économique.

« Focus Investissement » mettra en lumière des projets et des acteurs de l’écosystème financier, visant à informer, éduquer et inspirer les investisseurs potentiels, les entrepreneurs et les acteurs du secteur.

Le lancement de ce magazine s’inscrit dans la vision du FONSIS visant à renforcer le rôle du Sénégal en tant que destination attractive pour les investissements, tout en soutenant le développement économique du pays.

La cérémonie de lancement a été marquée par un panel sur le thème « Financement des entreprises : regards croisés des acteurs de l’écosystème ».

Les intervenants de ce panel étaient M. Abdoulaye Diouf SARR, Directeur Général du FONSIS, M. Bocar SY, Président de l’APBEFS (Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Sénégal), Président de la Fédération des Associations de Banques de l’UEMOA et Directeur Général de la BHS (Banque de l’Habitat du Sénégal), M. Olivier FURDELLE, Directeur Général de Teranga Capital, et M. Bamba LO, Directeur Général de PAPS Logistics.

Le magazine « Focus Investissement » sera édité par PROCAP, une filiale du FONSIS spécialisée dans les activités de support pour les sociétés de fonds et véhicules d’investissement.

Depuis 2014, le FONSIS, en partenariat avec le secteur privé national et international, les institutions et structures étatiques, ainsi que les partenaires au développement, a investi dans plus d’une trentaine de sociétés.