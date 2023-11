Cité par le rapport de la Commission relatif à l’examen du projet de budget 2024 du ministère du Tourisme et des Loisirs dont Réussir a obtenu copie, il a indiqué que pour l’exercice 2023 et 2024 un soutien financier a été apporté à 19 entreprises de presse, à 166 radios communautaires ainsi qu’aux organisations des médias

Auparavant, appelé Aide à la Presse, la distribution des fonds était laissée à la discrétion du ministre de tutelle. Aujourd’hui, le décret de 2021 réglemente la structuration de ce fonds. C’est un comité dont la composition est fixée par ce décret, qui procède à la répartition de ce fonds, en obéissant à des critères précis.

Pour bénéficier de l’aide de l’Etat à la presse au Sénégal, la presse écrite doit répondre à un certain nombre de critères dont procéder à un tirage d’au moins 2000 exemplaires, employer un minimum de cinq journalistes, techniciens de la communication sociale à plein temps , consacrer au moins 75% de sa surface à l’information politique, économique, sociale, culturelle ou sportive.

Par ailleurs, il a révélé qu’il existe au Sénégal 45 quotidiens, plus de 300 sites d’information en ligne et plus de 300 radios communautaires. Compte tenu de la prolifération des organes de presse, le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a préconisé la régulation de ce secteur pour juguler le mal.

Pour l’exercice 2024, le projet de budget du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique s’élève à 42 717 096 906 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).