Les rapports nationaux sur le climat et le développement (CCDR) du Groupe de la Banque mondiale sont de nouveaux outils qui établissent un diagnostic de fonds intégrant à la fois les considérations liées au changement climatique et au développement, précise le communique.

Cette analyse de l’intersection entre le changement climatique et le développement, offre des recommandations stratégiques pour renforcer la résilience et promouvoir une croissance durable au Sénégal, poursuit la source.

Ce lancement présentera les principales conclusions et favorisera les discussions sur la mise en œuvre de politiques et d’investissements climato-intelligents.

La cérémonie verra la présence de plusieurs ministres (Economie, Plan et Coopération, Energie, Pétrole et Mines, Hydraulique et Assainissement, Environnement et Transition Ecologique).