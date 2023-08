Dans le cadre d’un partenariat avec le gouvernement sénégalais, pour développer le champ pétrolier Sangomar, l’Africa Finance Corporation (AFC) a annoncé ce 9 août un investissement de 50 millions soit 32,8 milliards FCFA.

Ces fonds serviront à la première phase de développement du champ dont la mise en production avait été initialement prévue au dernier trimestre 2023 avant que Woodside qui opère le champ n’annonce un report pour la mi-2024.

Dans une note du 18 juillet dernier, Woodside avait fait part de l’identification des travaux correctifs nécessaires sur l’installation flottante de production de stockage et de déchargement occasionnant une révision du coût des investissements et du calendrier de la phase 1 du développement du projet. La compagnie avait alors avancé, comme impact financier, avec une estimation précédente de 4,6 milliards de dollars à une hausse entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars des investissements.

Pour rappel, le champ Sangomar couvre 7 490 kilomètres carrés pour une capacité estimée à 500 millions de barils de brut.