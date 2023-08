La région de Thiès (ouest) est dans une bonne dynamique en termes d’activités économiques et de création de richesses. On estime la participation de Thiès à la création de richesses nationales à 15% a fait savoir Assane Bouna Niang, conseiller technique du Directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

Selon lui beaucoup d’activités se portent bien à Thiès, la région accueille de nombreux projets comme le hub logistique et le hup aérien, deux projets phares du président de la république. Il est lieu de noter aussi les nombreuses infrastructures structurantes comme l’Aéroport International Blaise Diagne, le port de Ndayane, en cours de réalisation et le centre de formation aéronautique.

La perspective de prolongement du train express régional (TER) et la relance des chemins de fer va améliorer la capitale du rail qui dans le passé avait un rôle important dans les transports.

Beaucoup de collectivités territoriales ont changé de visage grâce à des programmes comme le PUDC (Programme d’urgence pour le développement communautaire) et le PACASEN dit Assane Niang. « Il faudra aussi que le secteur privé joue un rôle » a-t-il préconisé, tout en ajoutant que « l’État est là pour créer les conditions de formation, d’apprentissage »