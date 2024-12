L’objectif est de porter à 80 % le taux de prévention de la criminalité dans la ville de Dakar et sa banlieue, d’assurer une couverture sécuritaire d’au moins 70 % des zones sensibles, et de créer environ 540 emplois directs, indirects et induits.

Le financement permettra ainsi la densification du réseau de vidéosurveillance à Dakar et son extension aux communes périphériques par le déploiement de 26 nouveaux sites d’opérations secondaires, dont deux dans des postes de commande ment de district et 24 dans des commissariats urbains ou commissariats de commune.

Le projet prévoit, également, l’implémentation de nouvelles fonctionnalités afin de disposer d’une plateforme technologique moderne et unifiée de vidéo-protection.