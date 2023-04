« Un Ndogou » pour présenter les invocations du réseau Free au Sénégal et dans le monde. Face à un parterre de personnalités venues de divers domaines, le DG de Free et son équipe ont étalé les prouesses qu’ils ont réalisé depuis l’arrivée de la marque au pays de la Teranga.

« Cela fait plus de 3 ans maintenant, on a beaucoup investi sur le réseau. On a investi plus de 200 millions d’euros, pour le transformer, le moderniser et le rendre innovant. On a voulu doter le Sénégal d’un outil technologique qui soit moderne, à l’image de ce qu’on voit dans d’autres géographies occidentales » a fait savoir le directeur général de Free M. Mamadou Mbengue.

La fibre, les plateformes de service, la qualité vocale, sont autant de paramètres qui ont été améliorés, au point qu’une étude de la Comet S.A ne décerne au réseau son satisfecit. Selon les dires de M. Mbangue, Free est devenu le meilleur réseau du Sénégal. Pour l’avenir, le réseau voudrait offrir davantage à ses utilisateurs. Donc le meilleur des challenges que se donne Free « c’est de continuer à s’entourer des meilleurs partenaires technologiques pour toujours brandir la meilleure expérience client au Sénégal » souligne M. Mbangue.

Des clients présents à la cérémonie, ont été remerciés pour leur fidélité au réseau depuis des lustres.