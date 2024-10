« Aujourd’hui, nous avons réunis des acteurs clés pour discuter des goulots d’étranglement et des pistes de solution que IBP se fera un plaisir d’accompagner pour garantir un meilleur accès de nos populations au services sociaux de base et une meilleure utilisation de nos ressources publiques », a informé Assiatou Diop.

La chargée principale du programme de crédibilité budgétaire l’ONG international Budget Patenership, (IBP) au Sénégal d’ajouter : « Nous avons parlé aujourd’hui davantage de la performance de nos finances publiques, surtout sur le plan sectoriel, notamment dans le système sanitaire »

Le but de cet atelier de partage vise l’élaboration d’un plan d’action pour redynamiser le système de passation des marchés publics dans les secteurs de l’assainissement et de la santé, en tenant compte des défis spécifiques relevés lors des discussions des acteurs.

« Le Sénégal a engagé depuis plusieurs années des réformes profondes dans la gestion de ses finances publiques, afin de renforcer l’efficacité de la défense publique, améliorer la gouvernance et atteindre les objectifs de développement durable. Parmi ces réformes, l’adoption de la gestion axée sur les résultats et la mise en œuvre du budget programme, représentant des avancées majeures. L’objectif principal de ces réformes est de garantir une meilleure gestion des ressources publiques tout en examinant l’impact des dépenses sur le développement économique et social du pays », d’après un document parvenu à la presse.