Cet accord stratégique constitue une avancée majeure dans la transformation locale des ressources minières, indique un communiqué.

À travers ce partenariat, le FONSIS et la SOMISEN entendent mobiliser des investissements nationaux et internationaux pour concrétiser ces projets structurants, qui renforceront la souveraineté économique du Sénégal dans le secteur minier. « La transformation locale des ressources minières est un enjeu clé de souveraineté économique. Ce partenariat entre le FONSIS et la SOMISEN revêt donc une importance capitale pour le secteur minier. Il permettra la création de la première société de raffinage d’or à capitaux sénégalais », a déclaré Babacar Gning, Directeur Général du FONSIS.

Ngagne Demba Touré, Directeur Général de la SOMISEN, a également souligné que « Cet accord constitue un jalon clé dans la mise en œuvre de l’axe Économie compétitive de l’Agenda National de Transformation Sénégal Vision 2050, qui ambitionne de faire du secteur minier un moteur de croissance. »