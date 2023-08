Sur la même période, les rémunérations globales ont connu une augmentation de 1,8%. Concernant les heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé, elles ont diminué sur la période (-0,5%). Le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors administration publique, a diminué de 1,9% au premier trimestre 2023, comparativement à celui de la période correspondante de l’année précédente.

Cette baisse est consécutive à la régression des effectifs dans la construction (-11,8%) et l’industrie (-6,2%). En revanche, elle a été atténuée par l’augmentation des effectifs dans le commerce (+7,1%) et les services (+0,5%). La diminution du nombre d’employés dans le secteur de l’industrie est liée à celle des effectifs dans la « production et distribution de gaz et d’électricité » (-8,9%), et d’eau (-7,7%) et dans les activités de fabrication (-6,7%). Toutefois, il est noté une augmentation du nombre d’employés dans les activités extractives (+9,5%).