14%, c’est le volume de financement des banques qui octroient des prêts aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans la zone UEMOA selon un rapport de la BCEAO repris par le DG de l’ADEPME, Idrissa DIABIRA, lors de la signature de partenariat entre son institution et le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE). Ce rapport révèle également les disparités qui existent entre les pays en matière de financement des PME. Le Mali par exemple réserve 25% de ses ressources au PME, la Côte d’Ivoire 21% et d’autres qui sont en queue de peloton comme le Sénégal avec moins de 10%.

Pour rectifier le tir, le partenariat entre le FAGACE et l’ADEPME va permettre de « Changer d’échelle, d’articuler les acteurs, faire en sorte qu’on puisse de-risquer le financement des PME. Mettre en synergie les réflexions et les actions pour que les acteurs économiques au Sénégal, le tissu productif surtout après ces crises, celle de la Covid, celle du conflit russo-ukrainien qui ont ébranlé nos économies, puissent trouver des solutions africaines à leur réponse. » a souligné M. DIABIRA.

Quant au directeur général du FAGACE, son institution est dans son rôle d’accompagner l’ADEPME et le Sénégal qui en est un membre fondateur à réaliser leur rêve africain. M. Ngueto Tiraïna YAMBAYE a également rappelé que la vision de l’ADEPME qui depuis sa création en 2001 a accompagné près de 30 mille Petites et Moyennes Entreprises et a permis de formaliser plus de 3500 d’entre elles, s’inscrit dans l’agenda du FAGACE. « Le nouveau plan stratégique du FAGACE voudrait faire de cette institution une référence africaine pour permettre, non seulement d’apporter des financements pour la création et le développement des entreprises, mais également de renforcer les idées pour que le FAGACE puisse mettre à la disposition des PME africaines et du Sénégal des instruments nouveaux de financement pour que ces PME puissent se créer aisément, se gérer de manière professionnelle, se développer et être compétitives sur le marché mondial. » a fait savoir M. YAMBAYE.

l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises comme son nom l’indique accompagne les PME dans leur recherche de financement et participe à leur implantation. Ce partenariat que signe l’équipe de DIABIRA avec le FAGACE va contribuer à poursuivre l’élan de croissance du Sénégal.