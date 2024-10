Ce lundi 14 octobre 2024, l’exécutif sénégalais a décliné son programme de développement du Sénégal d’ici 2050. Le projet se veut ambitieux aux yeux des concepteurs, comme Victor Ndiaye, du président de la République et son premier ministre. Mais aussi au regard de l’expert Elimane Haby Kane.

C’est « une vision peut se permettre d’être très ambitieuse », applaudit Elimane Haby Kane du Think Tank Legs-Africa. Cependant le consultant en Gouvernance et développement international voit plus loin. « Ce qui est important, c’est comment traduire cette vision en réalité ! Il faut aller plus loin que ça ! car si on reste dans cette économie libérale mainstream, on ne peut pas produire les résultats escomptés car les mêmes mécanismes utilisés ne peuvent pas avoir des effets différents… Il faut beaucoup plus d’audace dans la mise en œuvre pour atteindre cette ambition-là », estime l’ancien directeur exécutif du forum civil.

D’après le premier ministre Ousmane Sonko il s’agit là d’un programme aux objectifs économiques ambitieux qui permettra de tripler le revenu par habitant d’ici 2050, d’assurer une croissance annuelle de plus de 6% en développant, entre autres, des filières compétitives et un secteur privé fort…