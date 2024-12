« Le Sénégal dépense plus de 127 milliards de francs CFA pour importer de l’huile et de la graisse et plus de 1 070 milliards de francs CFA pour importer annuellement des denrées alimentaires », a affirmé Malick Badji.

Le conseiller technique du secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan a, de ce fait, invoqué la nécessité pour l’État sénégalais, à travers le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, de veiller à ce que les producteurs et agriculteurs puissent tirer un revenu décent de leurs activités.

Malick Badji est d’avis que le ministère doit porter une attention particulière aux acteurs du secteur agricole. Le gouvernement, à travers le ministère concerné, s’efforce de mettre en place des mesures permettant aux producteurs de vivre dignement de leur travail.