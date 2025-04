Au cours du mois, trois cargaisons (SAN024, SAN025 et SAN026), représentant un volume total de 2,85 millions de barils, ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, selon le rapport sur le niveau de la production de Sangomar publié ce lundi 7 avril par le ministère du Pétrole et des Energies

Les prévisions de production pour l’année 2025 devraient se chiffrer à environ 30,53 millions de barils de pétrole brut, avec un objectif de stabilisation de la production à 100 000 barils par jour.

Situé au large des côtes sénégalaises, le champ pétrolier Sangomar, est exploite depuis juin 2024 dans le cadre de la joint-venture Rufisque Offshore entre Woodside et Petrosen.

Avec une production quotidienne de 100 000 barils, le projet Sangomar pourrait générer près de 60 milliards de dollars en revenus pour le Sénégal sur 25 ans, selon les estimations. Ces projections se basent sur un prix moyen du brut à 84 dollars par baril.