Le 25 mai est consacré la journée africaine par la banque UBA en commémoration de la création de l’unité africaine le 25 mai 1963. Ainsi, la banque qui se réclame panafricaine exhibe à cette occasion la culture africaine, une cérémonie qui succède à celle marquant les 75 ans du groupe. Au Sénégal, UBA est présente depuis 2009 et selon le directeur exécutif Samba Laobe Fall ceci marque également leurs 15 années de présence en terre sénégalaise. D’ailleurs, M. Fall a donné leur objectif de maillage sur l’étendue du territoire et le fait que la banque se veut inclusive et met le client au cœur de ses activités.