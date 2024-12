Le »salon Made in Sénégal », (Samasen) veut stimuler l’engagement des exposants, artisans, producteurs, et partenaires, pour mettre en lumière la richesse et la diversité des talents sénégalais.

« A travers le Samasen, les organisateurs cherchent à booster le secteur privé sénégalais et a bien accompagner le secteur informel qui est très fort », a soutenu Aminata Thiam, affirmant : « notre rôle c’est de leur offrir de la visibilité leur permettant d’accéder à l’information et de savoir comment développer leurs activités ». Elle a, en outre, souligné que l’accès à la matière première est le premier défi à relever et c’est ce que le +Made in Sénégal + a besoin»

Les promoteurs du Samasen invitent les autorités étatiques a accompagner les entrepreneurs locaux, et les soutenir en créant un environnement propice à leur développement, à sensibiliser les Sénégalais, étant entendu que chaque achat est un emploi créé.

« Les Sénégalais doivent accompagner nos champions locaux à aller de l’avant à être plus compétitifs aussi bien sur le marché national qu’international. C’est comme ça que nous pouvons atteindre l’objectif d’accéder à la souveraineté économique», assure Aminata Thiam.