Pour cette édition, placée sous le thème : « Pour TOUTES les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation », la BRVM a été honorée de la participation effective de Maître Florence LOAN-MESSAN, première femme Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Côte d’Ivoire et de plusieurs femmes chefs d’entreprises, entrepreneures et dirigeantes notamment dans le secteur financier sous-régional.

Souhaitant la bienvenue à ses illustres invitées, Dr Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM, a réaffirmé l’engagement de son Institution à contribuer à la promotion de l’égalité du genre. Il a rappelé les défis qui sont ceux de l’Afrique pour une meilleure prise en compte des femmes dans la sphère économique et sociale par une inclusion plus forte et une autonomisation plus grande. Il a souligné que l’éducation, en général, et l’éducation financière, en particulier, conditions sine qua non pour l’atteinte des objectifs d’égalité, doivent être l’affaire de tous, s’adapter aux réalités socioculturelles de nos pays et prendre en compte de plus en plus la dimension du droit.

Quant à l’invitée spéciale, Maître Florence LOAN-MESSAN, Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Côte d’Ivoire, elle a fait un diagnostic sans appel de la situation des droits des femmes en Côte d’Ivoire et en Afrique. Tout en soulignant les améliorations significatives apportées au cours de ces dernières années à l’arsenal juridique, elle a déploré les freins persistants notamment en matière culturelle. Elle a lancé un appel pressant à l’action qui doit s’appuyer sur la solidarité entre les femmes, l’accompagnement des hommes et l’engagement sans faille de tous.

Au cours de cette cérémonie, un panel a été organisé sur le thème : « L’inclusion financière des femmes comme épargnantes et entrepreneures : un puissant levier de développement économique ». Il a vu la participation de Mme Dominique DIAGOU-EHILE, Directrice Générale Adjointe du Groupe NSIA, pôle Assurances, Mme Kadiatou DIALLO, Directrice Gestion de Patrimoine à Ecobank, Mme Yénita BAMBA, Directrice Générale de FIN’Elle et de Mme Leticia N’CHO-TRAORE, Présidente Directrice Générale du Groupe Addict qui en a été la modératrice.

Ces expertes de haut vol ont abordé le sujet sous l’angle de leur secteur d’activité tout en soulignant la nécessité d’une meilleure communication pour faire connaître leurs produits et services auprès des femmes. Le panel a également relevé la nécessité d’innover pour offrir des produits plus adaptés aux femmes accompagnée d’une éducation financière d’ensemble. Tous les participants ont souligné, à la fin, l’impérieuse nécessité d’une coordination des actions et surtout leur inscription dans la durée.