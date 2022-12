Télécharger la version numérique sur ce lien

Entreprendre localement est devenu un parfait moyen pour dynamiser l’emploi au Sénégal. Le ‘’Made in Sénégal’’ fait flores. Ceci, grâce à un écosystème entrepreneurial très dynamique avec beaucoup d’innovation et d’expertise, actif dans tous les secteurs d’activités, allant de l’habillement à l’agroalimentaire, la maroquinerie en passant par les Tics et la monétique. C’est la raison pour laquelle, il est primordial de soutenir et d’accompagner les jeunes entrepreneurs.

Pour exploiter ce potentiel, l’Etat doit s’attaquer aux contraintes qui pèsent sur le développement des PME et ainsi libérer l’énergie entrepreneuriale des jeunes. Ces goulots d’étranglement qui ont surtout pour noms défaut de financement, d’encadrement et d’accompagnement freinent le dynamisme des micros – entreprises en maintenant la plupart d’entre elles dans l’informel.