Au tour de ce thème jugé « pertinent » par les panélistes et qui conforte la vision des nouvelles autorités étatiques, le Magazine a réuni, de ce fait, des acteurs du secteur privé et des décideurs autour d’un débat riche sur les mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2050. Comme « le financement des projets structurants, les partenariats public-privé et les réformes nécessaires pour stimuler une croissance inclusive et durable », a listé le président de la confédération nationale des employeurs du Sénégal, Adama Lam qui présidait d’ailleurs le panel.

Dans son discours Mme Khady Ciss Wade, actuelle directrice du groupe, a rappelé que « l’idée fondatrice de cette publication était de créer un cadre d’échange pour permettre aux acteurs de l’économie de dialoguer, s’encourager et construire ensemble. Aujourd’hui, 18 ans plus tard, Réussir-Business reste fidèle à cette mission et demeure un catalyseur des débats économiques. »

Elle a d’ailleurs annoncé une nouvelle initiative consistant d’organiser « chaque mois un débat économique après chaque publication d’un numéro mensuel. Ces rencontres seront l’occasion de réunir les acteurs d’un domaine spécifique pour discuter des enjeux et des solutions pour développer le secteur choisi. »

Ce, conformément au rôle catalyseur de Réussir-Business qui se veut créateur d’espace de réflexion et d’innovation dans l’écosystème économique sénégalais.