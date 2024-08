Le Commissaire chargé du Département de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des transports a échangé ce 23 août 2024 avec le Secrétaire Général de l’OMI, Arsenio Antonio Dominguez VELASCO, à Londres au Royaume-Uni, siège de l’institution onusienne

Jonas GBIAN était en compagnie du Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA à Bruxelles, Ousmane KONE.La conclusion d’un accord de coopération entre les deux institutions et l’attribution du statut d’Observateur à la Commission l’UEMOA au sein des instances de l’OMI ont été au cœur des échanges entre le Commissaire GBIAN et Arsenio Antonio Dominguez VELASCO.

L’accord de coopération en discussions permettra entre autres à l’UEMOA de bénéficier des interventions de l’OMI au titre de son Programme Intégré de Coopération Technique (PICT). Il s’agira également de conférer à l’Organe exécutif de l’Union un rôle de coordination et de suivi du Programme d’audit de l’OMI dans les États membres de l’UEMOA et de renforcer les capacités des centres nationaux et du centre régional de recherche et de sauvetage en mer.

Le statut d’observateur qui est une recommandation des Etats membres, permettra à la Commission de jouer un rôle actif dans les travaux de l’OMI.

A noter que dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Régional de Développement du Transport Maritime, Fluvial et Lagunaire de l’Union, la Commission de l’UEMOA a entrepris de renforcer la coopération avec les institutions et organisations spécialisées dans le secteur du transport maritime.

L’OMI, chargée d’assurer la sécurité et la sûreté du transport maritime et la prévention de la pollution des mers par les navires, figure au premier rang de ces institutions spécialisées.

Des cadres de la Présidence de la Commission, des Départements de l’Aménagement du Territoire Communautaire et des transports et du Marché Régional et de la Coopération font également partie de la délégation conduite par le Commissaire Jonas GBIAN.

