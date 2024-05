Vers des assises de ce secteur indique leur ministre de tutelle

Le 30 avril 2024, le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens a eu une entrevue avec les organisations syndicales représentatives du secteur des transports aériens pour promouvoir des échanges constructifs, discuter des enjeux clés et renforcer la collaboration en vue d’une meilleure organisation du secteur.

Le ministre, El Hadji Malick Ndiaye en a profité pour la réponse des délégués de TSA qui ont accepté son invite à sursoir leur mot d’ordre de port de brassard rouge tout en continuant le dialogue.

Ndiaye ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens encourage la direction de TSA à poursuivre ses efforts dans l’amélioration des conditions de travail de ses employés et à œuvrer davantage pour la pacification des relations.

En perspective des Assises des transports aériens, la participation active des partenaires sociaux demeure fondamentale pour élaborer des solutions durables aux défis, reflétant ainsi l’engagement commun vers l’excellence.