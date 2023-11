La population sénégalaise est passé de 13 millions à 18 millions d’habitants sur la dernière décennie. Ce recensement montre une population jeune, marquée par une prédominance de l’effectif des hommes par rapport aux femmes.

La moitié de la population à moins de 19 ans

En effet, la courbe de croissance des hommes a augmenté de 2.404.438 habitants par rapport à celle des femmes qui est de 2.127.320 sur les dix dernières années. Il en résulte un écart différentiel de 277.118 habitants au profit des hommes. Les résultats préliminaires du RGPH-5 indiquent un rapport de masculinité global de 102,6 hommes pour 100 femmes, ce qui signifie qu’il y a plus d’hommes que de femmes.

Le taux d’accroissement naturel qui est de 2,9%, reste inchangé par rapport aux recensements de 2002 de 2013. Par contre, l’âge médian de 18 ans en 2013 est passé à 19 ans en 2023.

La population sénégalaise est très jeune. En effet, celle âgée de (-15 ans) passe de 42% en 2013 à 39% de la population en 2023. La population âgée de (-35 ans) passe de 77% en 2013 à 75% de la population en 2023. La population âgée de (+65ans) passe 3,5% en 2013 à 3,8% en 2023 de la population. Autre aspect important de ce recensement, ‘est que « La moitié de la population du Sénégal est aujourd’hui âgée de moins de 19 ans ».

Dakar et Mbacké, départements les plus peuplés

Ce recensement confirme aussi une réparatition inégale des populations dans l’espace. Les plus fortes concentrations humaines s’observent à l’Ouest du pays, au Centre et au Nord-Ouest, tandis que l’Est et le Nord-Est demeurent faiblement peuplés. Ainsi, le recensement montre une population concentrée sur l’axe Dakar-Thiès-Diourbel.

La densité de la population initialement à 65 habitants au km² en 2013, est passée à 92 habitants au km² en 2023.

La région de Dakar se démarque des autres avec une densité de 7 277 habitants au km². Toutefois, les régions de Diourbel (428); Thiès (375) et Kaolack (252) aussi par des densités de peuplement au kilomètre carré assez élevées. La région de Kédougou est la moins peuplée avec une densité de 15 habitants au km². Il s’y ajoute que « Les départements de Mbacké (1 359 757) et de Dakar (1 182 417 Habitants) sont les plus peuplés au Sénégal ».