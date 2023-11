Le Groupe La Poste SN pourrait bientôt voir le bout du tunnel. Plongé dans un marasme économique depuis plusieurs années, La Poste a besoin d’être recapitalisé pour éviter de disparaître. Lors du vote du budget de son ministère pour l’année 2024 devant les députés, Moussa Bocar Thiam a déclaré que son département envisage de poursuivre l’effectivité de la relance des activités de la SN La Poste et la poursuite de la modernisation du secteur. « Dans cette même lancée, la SN La Poste compte poursuivre la digitalisation de ses activités afin de mieux assurer la mission de service public qui lui est assignée. L’objectif principal est de devenir le bras armé de l’Etat sur tout le territoire national notamment dans l’inclusion financière des populations », a expliqué le ministre de la Communication.

Selon lui, avec une dette globale de cent soixante-quatorze (174) milliards, la société devrait être liquidée. Cependant, informe le ministre, « les activités vont continuer avec une recapitalisation et l’Etat a déjà injecté douze (12) milliards et a épongé la dette de quarante-deux (42) milliards due dans le cadre des bourses familiales. La Poste, victime du nouveau monde, doit d’abord régler l’effectif des employés. A cet effet, un plan de départ négocié d’un montant de 50 milliards est à l’ordre du jour », a annoncé Moussa Bocar Thiam.

A terme, le plan de restructuration et de sauvetage du Groupe La Poste qui emploie aujourd’hui plus de 4.000 agents, evrait entraîner le départ volontaire et négocié de 2721 employés. « La Poste a élaboré un plan stratégique d’expansion (Pse 2023-2028) avec un financement de 300 milliards dont 267 milliards attendus de l’Etat. Il convient de rappeler que dans le cadre de la structuration, les créances de l’Etat sur la Poste seront converties dans le capital. Pour rappel, la dette de 42 milliards de l’Etat vis à-vis de la Poste a été totalement épongée en deux décaissements de : 30 milliards en 2021 et de 12 milliards en 2022. Une convention de dettes croisées est prévue entre l’Etat et la Poste », a expliqué le ministre.

Dans une table ronde organisé en octobre dernier, le nouveau directeur général de la Poste Mahamadou Diaité, avait déjà chiffré la recapitalisation de la Poste à 170 milliards Fcfa.