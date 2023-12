Cet outil innovant a été développé par Mastercard, en collaboration avec la fintech suédoise Doconomy, afin d’informer les clients sur leurs dépenses et de les inciter à prendre des décisions d’achat plus respectueuses de l’environnement.

Cette annonce historique a été faite en marge de la 28e conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP28) à Dubaï, en présence de hauts responsables de Mastercard et de Rawbank.

« Le calculateur de carbone de Mastercard permet aux consommateurs de recevoir un aperçu des émissions de carbone générées par leurs achats dans toutes les catégories de dépenses. Les banques peuvent intégrer cette fonctionnalité dans leurs applications mobiles grâce aux API disponibles sur la plateforme Mastercard Developers et la personnaliser pour les consommateurs soucieux de l’environnement, leur permettant ainsi de contribuer activement à la protection de la planète », souligne la banque dans un communiqué.

En plus de ces avantages, le « calculateur de carbone estime l’impact environnemental de chaque achat à l’aide d’un calcul pondéré qui tient compte du montant dépensé et de la catégorie. Les calculs sont basés sur l’indice Doconomy Åland Index vérifié de manière indépendante. Ils peuvent être complétés par des équivalents concrets et faciles à comprendre, tels que le nombre d’arbres nécessaires pour absorber la même quantité de CO2, et des conseils pour vivre de manière plus durable ».

Mastercard s’engage à utiliser des technologies innovantes pour construire un monde durable qui fonctionne pour tout le monde, partout. « Nous sommes ravis d’accueillir Rawbank dans les rangs des entreprises qui utilisent notre calculateur de carbone au bénéfice des personnes et de la planète en incitant leurs clients à adopter des habitudes d’achat plus respectueuses de l’environnement et du climat », a déclaré Khalid Elgibali, Président de la région MENA chez Mastercard.

« Rawbank, avec son nouveau slogan « Au-delà d’une banque », cherche à rendre à la société ce qu’elle lui a donné en soutenant des projets à fort impact social et environnemental. « Nous avons identifié six objectifs de développement durable (ODD) prioritaires des Nations unies sur lesquels nous concentrons nos efforts, notamment l’ODD 13 : action pour le climat. Dans ce contexte, nous sommes impatients de déployer le calculateur de carbone de Mastercard, qui nous permettra d’utiliser les canaux numériques pour informer nos clients sur l’impact environnemental de leurs dépenses. Nous sommes fiers d’être les premiers à lancer cette initiative en RDC », a déclaré Mustafa Rawji, Directeur Général, Rawbank.

Le calculateur de carbone complète le travail de la Priceless Planet Coalition de Mastercard (PPC), guidé par ses partenaires pour la restauration, Conservation International et World Resources Institute. La coalition unit les efforts des entreprises pour restaurer 100 millions d’arbres dans le monde d’ici 2025 dans le but de lutter contre le changement climatique.