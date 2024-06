L’ouverture de la réunion a été présidée par la Ministre de l’Environnement, du Changement Climatique et des Ressources Naturelles de la République de Gambie Rohey JOHN MANJANG. Elle avait à ses côtés, Christophe DEGUENON, Directeur de l’Environnement et des Ressources en Eau, représentant le Commissaire Kako NUBUKPO, en charge du Département de l’Agriculture des Ressources en Eau et de l’Environnement de la Commission de l’UEMOA et Pascale Manon CASSARA, représentant la Banque mondiale.

Au cours de la session, les participants apprécieront l’état d’avancement des composantes nationale et régionale au 31 mai 2024 afin d’instruire des actions d’optimisation de la mise en œuvre des deux projets. Ils échangeront également sur des sujets d’intérêts stratégiques pour la résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest. La Ministre JOHN-MANJANGz a félicité la Commission de l’UEMOA et la Banque Mondiale pour « l’initiative louable ». Elle a invité les acteurs du ResIP1 à une meilleure capitalisation des acquis afin de permettre à l’ensemble des pays bénéficiaires des Projets d’être au même niveau d’information pour une bonne mise en œuvre.

Le Directeur DEGUENON s’est pour sa part réjoui du fait que la Gambie, la Guinée-Bissau et le Ghana soient bénéficiaires du ResIP2.Des Présidents des comités nationaux de pilotage des 09 pays concernés, les représentants des Commissions de la CEDEAO, de l’UEMOA et de la CEEMAC, et les Coordonnateurs des Unités nationales de gestion des Projets prennent part à cette première réunion du Comité Régional de Pilotage du WACA ResIP. Des représentants des Institutions régionales, partenaires de mise en œuvre, ainsi que ceux de la Banque mondiale, participent également à la rencontre.

A noter que les participants bénéficieront au cours de cette session d’une formation au leadership initiée par la Banque mondiale depuis deux années consécutives.