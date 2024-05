Cet événement réunira des entrepreneurs, experts, partenaires et décideurs issus des secteurs agricole et numérique du Sénégal, ainsi que des entrepreneurs et partenaires invités du Luxembourg, du Bénin et du Burkina Faso, afin de créer des synergies novatrices autour de l’enjeu crucial de l’utilisation des technologies numériques pour une agriculture innovante, productive et durable.

Le projet D4DHUB, catalyseur de cette initiative, vise à renforcer la résilience des chaînes de valeurs agricoles et à atténuer les risques grâce à l’innovation technologique. Son objectif est d’accompagner les acteurs de l’entrepreneuriat numérique dans leur contribution à la création d’emplois décents au Sénégal, en valorisant l’innovation dans le secteur agricole.

Durant ces deux jours riches en échanges, débats et découvertes, les participants auront l’opportunité de découvrir le projet D4DHub, son intervention et ses objectifs ambitieux visant à révolutionner les chaînes de valeurs agricoles . Ils auront l’occasion de prendre part à des groupes de travail thématiques sur les défis et opportunités de la numérisation du secteur agricole au Sénégal et de découvrir des démonstrations de solutions technologiques de pointe développées par des start-ups innovantes.

Les participants pourront aussi partager leurs expériences et établir des liens fructueux avec des entrepreneurs locaux et internationaux.

Cet événement marquera une étape décisive dans la volonté de la DER/FJ de construire un écosystème agricole durable, résilient et à la pointe de l’innovation au Sénégal.