Ces entreprises qui sont présentes dans les régions de Kaolack, Diourbel, Thiès, Kaffrine et Thiès, évoluent dans l’horticulture, le maraichage, la transformation agroalimentaire, et l’aviculture.

Les 27 entreprises bénéficiaires se sont engagées dans un plan de mise à niveau avec des investissements d’un montant global de 556, 8 millions de FCF. En contrepartie, elles recevront des primes de 269,7 millions de FCFA.

Ces importants investissements vont permettre la consolidation de 430 emplois et la création de 110 nouveaux emplois.

La cérémonie s’est tenue dans le cadre du partenariat entre le BMN et le Projet de Valorisation des Eaux pour le Développement des Chaines de valeur (PROVALE-CV).

Piloté par le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, le PROVALE-CV est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD). Il vise à soutenir l’amélioration de la compétitivité des PME et TPE.

Plus spécifiquement, le partenariat vise la mise à niveau de 20 PME et 80 TPE sur une période de 4 ans (2021-2024).

Le Programme cible les entreprises du secteur agricole et intervient sur trois zones agroécologique: les Niayes, le Bassin arachidier et la Casamance ; soit 8 régions administratives : Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

Dans son discours à l’ouverture de la cérémonie, le Secrétaire général du ministère du Commerce de la Consommation et des PME, a indiqué que ce « Programme, dans sa composante B, illustre la place primordiale accordée par le Gouvernement du Sénégal au Secteur Privé agricole pour enclencher une dynamique de croissance forte et durable ».

Il a salué la décision prise par les chefs d’entreprises qui se sont engagés dans la réalisation d’un plan de mise à niveau, soulignant qu’à travers cet acte, « ils ont pris l’option de réviser leurs outils de production et de management., afin de hisser leurs entreprises parmi les plus performantes et leur permettre d’être plus compétitives et de faire face à une concurrence de plus en plus rude ».

Le Secrétaire général du ministère du Commerce de la Consommation et des PME, qui s’exprimait en présence de la Directrice Générale du BMN, Fatou Dyana Bâ, a également assuré que la cérémonie de signature de conventions entre le BMN et les entreprises bénéficiaires « démontre le potentiel énorme des entreprises sénégalaises mais aussi l’engagement indéfectible de l’Etat du Sénégal à faciliter leur développement ».

Depuis sa création, en septembre 2004, le BMN a accompagné plus de 800 entreprises, pour des investissements approuves de plus de 135 milliards FCFA et plus de 36 Milliards de FCFA de primes octroyées en contrepartie.

Ces « importants » résultats ont fini de positionner le BMN comme la Structure d’Appui et d’Encadrement (SAE) de référence au Sénégal, affirme le Secrétaire général du ministère du Commerce de la Consommation et des PME.

A ce propos, il a félicité très vivement les instances de gouvernance du BMN (Copil et Cosurv) et toute l’équipe opérationnelle du Bureau, sous la houlette de sa Directrice Mme Fatou D. BA.