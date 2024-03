L’annonce a été faite le vendredi 22 mars 2024, à Lagos, lors d’une cérémonie présidée par le PDG de la Fondation Tony Elumelu également Président du conseil d’Administration du Groupe UBA.

Selon les organisateurs, 35 000 candidatures provenant des 54 pays africains ont été reçues. 17 884 ont été retenues après une présélection « rigoureuse et objective ». A l’issue de laquelle 2115 candidats sont sélectionnés pour la phase finale. Les lauréats retenus ont été choisis suivant des critères tels que la faisabilité de leurs projets, la création d’emploi et de richesse, l’opportunité sur le marché, la compréhension financière, la compétence en leadership et en entrepreneuriat.

Les nouveaux bénéficiaires qui composent la 10ème cohorte du programme TEF Entrepreneurship, d’une durée de 10 ans vont bénéficier de 5000 dollars américains chacun non remboursables, pour développer leurs entreprises et créer des emplois décents et durables. Pour cette année, la participation des hommes a été particulièrement importante avec une part de 65% des entrepreneurs sélectionnés alors que les femmes représentent 35%.

Dans son discours, Tony Elumelu considère ce programme comme un « plan Marshall pour éradiquer la pauvreté en Afrique ». Il a expliqué que ce prix est « une façon d’aider les jeunes à créer leurs propres entreprises ». « Nous le faisons pas parce que nous avons beaucoup d’argent, mais c’est notre manière de lutter contre la pauvreté, de montrer aux autres qu’il y a une autre façon de contribuer au développement de l’Afrique. On peut donc éradiquer la pauvreté de l’Afrique avec les Africains… », a-t-il dit.

À ce jour, la Fondation a versé 100 000 000 dollars directement entre les mains de jeunes entrepreneurs africains, qui ont à leur tour créé plus de 400 000 emplois directs et indirects, contribuant ainsi de manière significative à la croissance économique et au développement de l’Afrique. La Fondation a également fourni un soutien au renforcement des capacités, des services de conseil et des liens avec le marché à plus de 1,5 million d’Africains via sa plateforme numérique de soutien à l’entrepreneuriat, TEFConnect.

Depuis 2015, année de lancement du programme d’entreprenariat, 100 millions de dollars américains sont mis à la disposition de 18 mille entrepreneurs permettant ainsi la création de 400 mille emplois à travers l’Afrique. La Fondation Tony Elumelu est la principale philanthropie qui vise à donner du pouvoir à une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, à favoriser l’éradication de la pauvreté, à catalyser la création d’emplois dans les 54 pays africains et à accroître l’autonomisation économique des femmes.