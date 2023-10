L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l’information dans son intitulé « Indice du chiffre d’affaires dans l’industrie (Icai), note que cette évolution est attribuable à la hausse des ventes d’électricité et de gaz (+37,9%) et de celle des ventes d’eau (+11,1%).

En cumul sur les six premier mois 2023, l’agence confie que le chiffre d’affaires dans les industries de production d’électricité, de gaz et d’eau s’est raffermis de 20,1%, comparativement à celui de la période correspondante de 2022.