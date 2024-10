Le POESAM n’est pas qu’un simple concours, c’est une vitrine qui met en lumière des projets technologiques capables de répondre aux défis sociaux et environnementaux contemporains.

Les trois Lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi les 10 meilleurs projets de cette édition, ils ont « pitché » devant un jury regroupant les acteurs majeurs de l’écosystème numérique.

LITTLE THINGS : 1er Prix

Montant du prix : 5 000 000 F.CFA

: 5 000 000 F.CFA Projet : propose un service de photographie et de stylisme culinaire pour les marques locales de restauration et agro-alimentaires. Ce service vise à créer des images attrayantes de leurs produits, renforçant ainsi leur présence en ligne et leur marketing.

AGROMETSERVICE : 2éme Prix

Montant du prix : 4 000 000 F.CFA

: 4 000 000 F.CFA Projet : propose des stations météorologiques connectées intelligentes pour fournir aux agriculteurs des informations météorologiques précises et des outils d’adaptation afin d’optimiser leurs activités agricoles

APPSAYA SARL : 3éme Prix

Montant du prix : 3 000 000 F.CFA

: 3 000 000 F.CFA Projet: propose une plateforme en marque blanche pour les organisateurs d’événements B2B, offrant des technologies de pointes pour maximiser la performance économique, l’inclusion et l’innovation.

En plus de l’appui financier, ces startups bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de six (6) mois par des professionnel des TICS et de l’entrepreneuriat pour les aider à concrétiser leur projet.

Depuis son lancement en 2011, plus de 39 Startups sont accompagnés, offrant une visibilité accrue et un accompagnement à ceux qui aspirent à faire la différence.

Sonatel, à travers Orange Digital Center réaffirme ainsi son engagement à promouvoir l’entrepreneuriat social et à encourager les innovations qui façonnent un avenir durable.