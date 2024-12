« Nous avons pu échanger sur la candidature du Sénégal à la présidence de la Banque Africaine de Développement, l’année prochaine. Une candidature qui connait des avancées significatives sous le leadership de son excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal », a déclaré Amadou Hott dont la candidature a été portée officiellement par le Sénégal.

M Hott a dit avoir profité de cette audience, pour réitérer ses remerciements au président de la République, au Premier ministre et à l’ensemble du gouvernement pour « l’engagement ferme à faire du Sénégal, le pays dont le citoyen sera le prochain président de la Banque Africaine de Développement ».

L’ancien ministre de l’économie, du plan et de la Coopération du Sénégal (Avril 2019 et Septembre 2022) révèle aussi que « ce fut l’occasion d’échanger sur les activités et ambitions de la BAD, sur notre vision également pour cet instrument majeur de l’intégration africaine, de mobilisation de ressources non seulement pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé. »

Il a émis le souhait de faire de la BAD, une institution financière plus agile, plus impactante. Une institution qui va mettre en œuvre le plan décennal approuvé par les gouverneurs de la Banque africaine de développement qui va renforcer les piliers, les Hight-five de la banque et les exécuter avec beaucoup plus d’ambitions, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de sérénité en mettant le secteur privé au cœur des activités de la BAD ».

Car, constate-t-il, aujourd’hui, « le secteur privé représente à peu près 15 à 17 % et que son ambition est de tripler les engagements de la Bad envers le secteur privé. Tout en maintenant la notation triple A de la Banque. »