Conformément à la vision de Hott qui veut succéder le Nigérian Akinwumi Adesina le 29 mai 2025, à la présidence de la Banque Africaine de Développement, (BAD), la Cheffe de la diplomatie sénégalaise croit fermement que « l’électrification, l’alimentation, l’industrialisation et l’amélioration de la qualité de vie des Africains sont les principaux défis que doit continuer à relever la Banque africaine de développement. »

Surtout quand on veut relever « les défis multiples comme les crises sanitaires, la consommation numérique, la problématique des jeunes et l’autonomisation des femmes »

Voilà pourquoi le Sénégal mise sur son ancien ministre de l’économie par ailleurs ancien envoyé spécial de la BAD.

« C’est dans ce cadre que s’inscrit le choix du président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, de présenter la candidature de M. Amadou Hott à la présidence de la BAD », a confirmé la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.

Yassine Fall trouve alors que « c’est une candidature très forte et un choix mûrement réfléchi et motivé par le parcours exceptionnel et les compétences remarquables » de l’Homme qui « incarne parfaitement le leadership dont la banque a besoin ».

Cette conviction de Madame Yassine Fall est confortée par son homologue actuel ministre de l’économie, du plan et de la Coopération. Selon Abdourahmane Sarr, « les autorités de notre pays le soutiennent parce qu’il a le profil idéal, l’expertise requise, l’expérience attendue et surtout l’état d’esprit qu’il faut pour conduire à bon port cette importante organisation. »

Monsieur Sarr qui estime qu’il n’y a pas meilleur candidat qu’Amadou Hott, assure que le Gouvernement du Sénégal ne ménagera aucun effort pour le porter à la présidence de l’institution financière.