D’autres partenaires, notamment la Banque islamique de développement et la Banque ouest-africaine de développement, vont contribuer aux financements de ce projets, précise la source.

L’octroi de ce financement fait suite à l’approbation par le Conseil d’administration de la BAD des projets Agropole Sud et Agropole Centre pour couvrir les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor au sud du Sénégal et les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack au centre du pays, respectivement.

Ces agropoles, qui s’inscrivent dans la création de cinq agropoles intégrées et compétitives du Plan Sénégal Émergent (PSE) à l’horizon 2025 du gouvernement du Sénégal, ont pour objectif de jouer un rôle de substitution des importations, mais aussi de renforcer le tissu entrepreneurial et de contribuer à la promotion des exportations.

En ce qui concerne l’Agropole Nord, il faut préciser que c’est un projet qui vise, d’une part, à améliorer les capacités de transformation industrielle des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques et des services connexes, et d’autre part, à augmenter durablement les revenus et la sécurité alimentaire pour les ménages.

« Le projet favorisera l’émergence de trois pôles de développement agro-industriel dans les localités de Bokhol, Dahra et Ogo et facilitera la mise en réseau des acteurs des chaînes de valeur », a indiqué Mohamed Chérif, représentant pays de la BAD au Sénégal.

« Il servira de plateforme multifilières d’incubation et d’intégration de technologies, d’équipements et de services en faveur des petites et moyennes entreprises et industries et des organisations professionnelles agricoles. Les pôles permettront de réduire les facteurs de fragilité liés au phénomène de migration et de changement climatique notés dans la zone du projet », a-t-il poursuivi.

Le projet Agropole Nord, qui sera mis en œuvre par le ministère sénégalais du Développement industriel et des petites et moyennes Industries (MDIPMI), va contribuer à accroître les exportations agricoles et réduire par conséquent les importations de denrées alimentaires ainsi que l’insécurité alimentaire en milieu rural. La zone d’intervention du projet couvre les régions de Louga, Matam et Saint-Louis pour environ 2,8 millions d’habitants.

La zone du projet recèle des potentialités agricoles, sylvopastorales et aquacoles importantes. La région fournit plus de 80 % de la production nationale de riz, 90 % de la tomate industrielle et 50 % de l’oignon. Avec une façade maritime, le fleuve Sénégal et le lac de Guiers, la région de Saint-Louis produit 122 000 tonnes de poisson par an. En outre, elle abrite plusieurs investissements privés dans la vallée du fleuve Sénégal.

En termes de réalisations, l’Agropole Nord permettra la transformation et la mise en marché d’environ 2,12 millions de tonnes de produits agricoles à partir de la 5e année. En plus de son impact financier et économique, le projet devrait induire la création de 129 800 emplois directs dans les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques ciblées et 298 800 emplois indirects dans les services connexes.

Le 31 octobre 2023, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement au Sénégal comprenait 35 opérations pour un engagement total de 1 380 milliards francs FCFA.