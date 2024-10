Ibrahima Thiam a fait comprendre que « cet atelier est une réponse à la directive du Chef de l’Etat, Son Excellence Bassirou Diomaye FAYE qui indiquait au Gouvernement l’urgence d’une évaluation intégrale des dispositifs publics existants ainsi que la nécessité de promouvoir un cadre national robuste et souverain pour impulser le financement adéquat de l’économie lors de la présentation du référentiel Sénégal 2050. Et on veut le porter à 3000 milliards FCFA. »

Il a ajouté que « c’est un cadre de réflexion réunissant les acteurs pertinents de l’écosystème PME-PMI, pour apporter les solutions idoines à la problématique du financement. »

Par conséquent, formule -t-il, « la principale recommandation est la mise en place d’une structure de gouvernance du programme pour le financement massif et sécurisé des Petites et Moyennes Entreprises au Sénégal. »

La rencontre a vu la présence de la directrice du projet « Accès « , Madame Julia Kartz , celle du Président de la Confédération nationale des Employeurs du Sénégal (CNES), Adama Lam et des représentants des institutions financières et services d’appui au Pme-Pmi.