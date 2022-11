L’objectif indique-t-on est d’échanger et de valider la feuille de route issue des rencontres préparatoires, à l’effet de renforcer globalement l’exécution du partenariat entre la DER/FJ et les Institutions Financières Partenaires (IFP).

Mame Aby Seye, Délégué général à la DER/FJ a indiqué que cet atelier fait suite à « une série d’échanges, de travaux, de réunions préparatoires entre les directions générales , les directions opérationnelles pour nous permettre aujourd’hui d’avoir un diagnostic partagé, mais aussi de savoir à partir de nos leçons apprises quels sont nos points forts mais également les points d’améliorations sur lesquels nous devons travailler tous ensemble ».

Ainsi à travers cette rencontre, la DER/FJ et ses partenaires financiers pourront présenter et valider la synthèse du diagnostic issu des rencontres préparatoires, présenter les engagements des parties issues des conventions de partenariat, l’état d’avancement du projet d’interconnexion ou d’échanges automatiques des données, et valider la feuille de route issue des rencontres préparatoires.

« Depuis 2019, la DER/FJ travaille avec ces institutions financières dans l’adressage par rapport aux cibles jeunes et femmes dans tout le Sénégal et notamment à travers le PAVIE où l’État du Sénégal s’est engagé avec des partenaires notamment la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Agence Française de Développement (AFD), et où nous devons être accompagné à hauteur de 74 milliards à travers tout le Sénégal, à travers certains secteurs qui ont été cités. La DER/FJ, aujourd’hui, c’est plus de 204 000 bénéficiaires dans les 552 communes du Sénégal. C’est plus de 100 000 comptes qui ont été ouverts au niveau de ces banques. Donc, en termes d’inclusion financière, en termes d’accompagnement, les banques sont nos partenaires », a déclaré Mame Aby Seye qui souhaite également que cet atelier soit renouvelé.

Elle ajoute que « c’est un rendez-vous d’étape puisque c’est un rendez-vous qui nous permet de marquer un temps d’arrêt sur aujourd’hui comment nous comporter, comment aujourd’hui mieux adresser et mieux répondre et avoir en tête aussi qu’aujourd’hui on en train de dérouler ce PAVI1 et qu’on est en route vers le PAVI2 ».

Pour Malick Nidaye, Directeur général de la Banque agricole, « cette initiative est importante puis qu’elle permet de mettre en place une plateforme d’échanges entre partenaires qui ont tous les mêmes objectifs en termes d’accélérer l’inclusion financière, d’atteinte des objectifs de développement et faire en sorte que les populations bénéficiaires soient les plus concernées par rapport à nos actions communes ».

Il s’agira aussi selon lui de « passer en revue les leçons apprises, les activités déroulées, d’en tirer un certain nombre de conclusions qui iront dans le sens d’améliorer la façon d’adresser les préoccupations des populations les plus défavorisées pour leur permettre de mener à bien leurs activités économiques ».

Tamaltan Ines Siknagye