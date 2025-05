Ils ont été accueillis par les partenaires du projet : British Petroleum (BP), Kosmos Energy, la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH).

« Avec mon frère Cheikh Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, j’ai visité la plateforme gazière GTA. Ce projet historique place nos deux peuples frères au sein du cercle restreint des pays exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL). Il marque une étape décisive vers la prospérité partagée, la transformation économique durable et la souveraineté énergétique de nos nations » a écrit le chef de l’Etat sénégalais, dans un post sur X (anciennement Twitter).

Le champ gazier GTA, découvert en 2015 par Kosmos Energy et développé en partenariat avec BP, est un projet offshore majeur situé à environ 120 km au large de la côte, à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Il s’agit de l’un des plus grands projets d’exploitation de gaz naturel en Afrique de l’Ouest, avec d’importants enjeux économiques, géostratégiques et énergétiques. Un accord de coopération a été signé en 2018 entre les deux pays pour un partage équitable des ressources et des bénéfices.