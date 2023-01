Le club des investisseurs Sénégalais a été crée le 02 Juin 2018 par un groupe de chef d ‘entreprise sénégalais hommes et femmes d’affaires conscients qu’on ne peut pas atteindre l’émergence sans un secteur privé national fort et dynamique. Le CIS entend aussi promouvoir, à travers l’investissement dans des projets structurants, le développement d’un secteur prive national fort et le rayonnement de l’économie sénégalaise.