PETROSEN Trading & Services (PETROSEN T&S) est le promoteur de ce projet de construction d’une usine d’engrais fabriqué à partir du gaz naturel qui a été découvert au large des côtes du Sénégal, annonce un communique du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Émergent (BOS/PSE).

Ce projet dénommé Senegal Fertilizer Company (SEFCO) consiste au développement, à la construction et à l’exploitation d’une usine d’urée pouvant satisfaire aussi les besoins de la sous- région francophone ouest africaine (environ 420 000 tonnes) et d’exporter de l’urée aux USA, au Brésil etc.

« Ce projet extrêmement important pour le Sénégal va non seulement permettre de sécuriser notre production agricole, mais renforcer aussi notre sécurité alimentaire », a déclaré le Directeur Général du BOS/PSE, Me El Ousseyni Kane.

En termes de retombées attendues, la réalisation de ce projet d’urée participera à l’atteinte de l’objectif national d’autosuffisance alimentaire, rééquilibrera la balance commerciale nationale et améliorera sensiblement la disponibilité en urée mais aussi en NPK, via la fabrication d’engrais de mélange.

L’usine d’urée permettra au terme la création jusqu’à 4000 emplois en phase de construction et jusqu’à 400 emplois en phase d’opération.

Les autres impacts attendus sont une amélioration de la productivité agricole et un effet d’entrainement de plusieurs branches des secteurs primaires et secondaire.

La future zone économique spéciale (ZES) de Ndayane, adjacente au futur Port éponyme apparait comme étant l’espace adéquat pour accueillir le projet. PETROSEN T&S souhaite également y développer un écosystème de PME/PMI associé au projet d’urée (ensachage, fabrication d’engrais NPK de mélange).

En perspective de la réalisation e ce projet, Me El Ousseyni KANE, Directeur Général du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Émergent (BOS/PSE) et Manar Sall, Directeur Général de PETROSEN TRADING & SERVICES, ont signé, le lundi 19 février 2024, un protocole d’accord et de convention portant sur l’évaluation de l’impact du projet de construction d’une usine de production d’engrais dans le cadre de la stratégie d’industrialisation et de souveraineté alimentaire du Sénégal.

La réalisation des études nécessaires au développement du projet est l’une des priorités de PETROSEN T&S pour l’année 2024 après la réalisation d’une étude de faisabilité en juin 2023. Ces études permettront de rendre le projet davantage attractif et crédible auprès des prêteurs en dette (BAD, BID, IFC, Banques Commerciales, Banques de crédit export etc.)

Les principales études à réaliser en 2024 par PETROSEN T&S dans le cadre du Projet Urée portent notamment sur l’étude des impacts économiques, l’étude sur la captation et valorisation du CO2 produit par l’usine, l’étude de marché détaillée de l’urée en Afrique de l’Ouest, aux USA et au Brésil.

L’étude d’impacts économiques sera conduite par le BOS -PSE au bénéfice de PETROSEN T&S et permettra de quantifier l’impact économique du Projet à travers la valeur ajoutée et les emplois qu’il pourrait générer durant les principales phases de sa mise en œuvre, à savoir la construction (EPC) et l’exploitation (O&M).