Cette convention consiste, pour le Tchad, à renforcer les compétences des cadres et des agents de l’ARSAT grâce à des programmes de formation adaptés et ciblés.

Dans son discours, Monsieur Hassan Adoum Younousmi a souligné l’importance de la coopération sud-sud comme levier essentiel de développement et a insisté sur la nécessité de disposer de ressources humaines qualifiées pour relever les défis de la régulation du secteur pétrolier et a également mis en avant le rôle prépondérant de l’INPG, dont l’expertise et le dévouement à former des professionnels d’excellence ont été décisifs dans ce partenariat.

« Nous allons promouvoir l’émergence d’une expertise locale de haut niveau dans le secteur des hydrocarbures et assurer une régulation optimale au Tchad, en s’alignant sur les meilleures pratiques internationales », a assuré Adoum Younousmi

Dr Fall Mbaye lui dans son intervention a réaffirmé « l’engagement indéfectible de l’INPG à accompagner l’ARSAT dans la réalisation de ses objectifs stratégiques. L’Institut National du Pétrole et du Gaz promeut l’autonomisation locale dans la gestion des ressources naturelles, avec un accent sur l’excellence et l’innovation. »

Le Directeur général Mbaye Fall se dit alors satisfait « quant à cette collaboration, d’autant que I’INPG déploiera tous les moyens nécessaires pour garantir le succès et la durabilité de ce partenariat. »

Ce partenariat symbolise, selon les deux parties « une étape décisive dans le renforcement des relations entre le Tchad et le Sénégal dans le domaine des hydrocarbures et constitue un catalyseur pour des initiatives innovantes et structurantes, contribuant au développement harmonieux et durable du secteur pétrolier en Afrique. »