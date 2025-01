Les syndicalistes disent protester contre leurs «conditions de travail insatisfaisantes et les disparités entre agents du secteur des pêches et les autres agents de la Fonction publique dans la rémunération, l’incohérence dans la classification des diplômes concernant la pêche, l’insuffisance des bus de transport assurant la desserte des sphères ministérielles, la vétusté des bâtiments des services déconcentrés, l’insuffisance des moyens logistiques dans tout le département, l’absence de perspectives de carrière pour les contractuels».

En effet, selon le communiqué renseigne que le Syndicat des travailleurs des pêches et de l’aquaculture veut que le gouvernement mette en place « un fonds commun des agents du ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires et du secteur primaire, la généralisation de l’indemnité de logement, l’octroi d’une indemnité de risque à tous les agents du ministère en charge des Pêches, l’harmonisation de l’indemnité de responsabilité particulière et de suggestions. »

Aussi, ces Agents ajoute dans leur plateforme revendicative, le recrutement des diplômés des écoles et instituts de la pêche et de l’aquaculture, l’intégration des contractuels dans la Fonction publique. »

Par conséquent ils menacent de paralyser le secteur avec des séries de grèves si le gouvernement ne satisfait pas leurs revendications.