Cette rencontre, à en croire Hassane Naciri Ambassadeur du Maroc au Sénégal, « témoigne de la fraternité profonde qui unit les deux nations. La délégation composée de représentants de la région de Souss-Massa et de nombreux entrepreneurs est tissée pour consolider les liens de partenariats dans différents secteurs économiques comme le BTP, la Pharmaceutique, l’Agro-alimentaire et le numérique. »

Pour son compatriote, Said Mor Président de la Chambre de Commerce de Souss-Massa, cette mission montre que ces investisseurs sont animés par la volonté de tisser des liens considérables et durables et d’explorer de nouveaux horizons.

« La mission économique qui nous réunit aujourd’hui revêt d’une importance stratégique. Elle ne représente pas seulement pour les entrepreneurs et investisseurs une occasion pour découvrir de nouveaux horizons mais, aussi une chance de bâtir des partenariats durables et de promouvoir le codéveloppement de nos économies respectives », a déclaré M. Said.

Le président de la Confédération nationale des Employeurs du Sénégal lui rappelle d’abord que « le Sénégal membre de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, CDEAO, constitue également par sa façade maritime une porte d’entrée pour un marché sous-régional de plus de 300 millions de consommateurs. A cela s’ajoute la nécessité pour nos secteurs privés de se rapprocher pour ensemble conquérir des parts de marché dans le cadre de libre échange continentale. »

Adama Lam invite par conséquent « ces partenaires marocains à davantage se concentrer à l’investissement productif en partenariat avec des hommes d’Affaires sénégalais. »

Car, « vous pourrez ainsi bénéficier d’une forme de caution nationale et nous aussi de profit de savoir-faire et de transfert de technologie », a assuré Le Président de la CNES. Lam.

Il faut signaler qu’actuellement les importations marocaines au Sénégal s’élèvent à plus 123 milliards de FCFA contre 20 milliards de FCFA pour les exportations sénégalaise vers le Maroc. »